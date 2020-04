Homem é preso por furtar fios elétricos no Vieiralves

O caso foi apresentado no 12° DIP | Foto: Rogério Barros

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso no fim da tarde desta segunda-feira (13), após cometer furto a fios da rede elétrica de casas localizadas no bairro Vieiralves, na Zona Centro-Sul de Manaus. A ação foi realizada pela equipe da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que conseguiu interceptar o suspeito dentro de uma casa e recuperar o material furtado.

Conforme os policiais militares, moradores e empresários da área têm realizado constantes denúncias sobre crimes de furto a fios elétricos. O interesse dos suspeitos, segundo a polícia, é retirar o cobre presente nesses fios e revender.

O homem foi flagrado dentro de uma casa no momento em que cortava os fios. Ele foi conduzido ao prédio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante pelo delito. O suspeito deve passar por audiência de custódia via videoconferência.