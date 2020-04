Homem é preso com mochila recheada com drogas e arma no Novo Israel

Manaus - Policiais militares da Força Tática prenderam um homem que não teve o nome revelado na noite desta segunda-feira (13), por volta das 20h, na rua Igarapé Sumaúma, no conjunto José Bonifácio, no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Ele estava em atitude suspeita carregando uma mochila nas costas com drogas, balança de precisão e uma arma de fogo.



Conforme a equipe da Força Tática, que estava em patrulhamento de rotina, o suspeito - ao perceber a presença da viatura policial - tentou fugir por uma área de mata. A polícia iniciou uma perseguição e conseguiu prender o suspeito.

O caso foi registrado no 6 DIP | Foto: Suyanne Lima





Ao longo da revista policial, a polícia encontrou porções de drogas, balança de precisão, uma pistola calibre 40 e munições com o suspeito. Ele recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes.



O rapaz foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.