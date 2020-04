Criminosos ‘tocam o terror’ e assaltam três ônibus na noite de segunda

Manaus – Nem a recomendação de isolamento social feita pelas autoridades fez os criminosos sumirem das ruas de Manaus. Eles continuam "tocando o terror" e fazendo motoristas e passageiros de linhas do transporte coletivo urbano de vítimas. Na noite desta segunda-feira (13), três linhas de ônibus foram alvos de ações criminosas. Todos os suspeitos estavam com armas de fogo ou armas brancas.

Uma das linhas de ônibus foi a 032. Um passageiro contou ao Em Tempo que três homens entraram no ônibus por volta das 19h, no Terminal de Integração 3, na Zona Norte de Manaus, e anunciaram o assalto na avenida Max Teixeira, naquela mesma zona. Eles portavam facas e intimidaram os passageiros, que entregaram vários aparelhos celulares.

Já por volta das 20h, um homem armado entrou no ônibus da linha 418 e na rua L, do conjunto Oswaldo Frota, na Zona Norte de Manaus, anunciou o assalto. Durante a ação, o homem levou a renda do coletivo e aparelhos celulares dos dez passageiros que estavam no veículo.

Outro ônibus que foi alvo de assalto foi a linha 680, que faz trajeto pelos bairros Grande Vitória e Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Um homem entrou, fingiu ser passageiro e anunciou o assalto apontando uma arma de fogo no momento em que passava pela avenida Buriti, no Distrito Industrial 2. Ele levou três aparelhos celulares e dinheiro da renda do ônibus.

Todos os suspeitos fugiram sem serem identificados e, até a publicação da matéria, nenhum havia sido localizado. Os casos serão investigados pela Polícia Civil.