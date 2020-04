Adolescente é executado em área vermelha no Novo Aleixo

Marcas de sangue no local da execução | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - O adolescente João Pedro Santos da Cruz, de 17 anos, foi executado a tiros na noite da última segunda-feira (13). O crime aconteceu por volta das 22h30, na rua 55, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios (DEHS), o jovem foi morto com vários tiros, que atingiram a cabeça e as costas dele. Não há informações sobre as circunstâncias do fato.

Pessoas que moram no local relataram à polícia que ouviram os disparos de arma de fogo. Curiosos com a situação, saíram para verificar o que houve e se depararam com o adolescente caído no chão, já sem vida.

A equipe do Portal EM TEMPO foi ao local do crime e encontrou vestígios nítidos da execução. Na rua ainda existiam marcas de sangue da vítima. Os moradores informaram, ainda, que a região é considerada uma área vermelha, devido à grande movimentação do tráfico de drogas, e por medo de represália, evitaram passar detalhes à reportagem.

O corpo de João foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia. A DEHS segue com as investigações para descobrir a autoria e motivação do crime.