Homem é baleado com 3 tiros ao reagir assalto dentro de casa em Manaus

Manaus - Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido após lutar com um ladrão, que invadiu a residência dele, e ser baleado com três tiros. O suspeito do crime, identificado pela polícia como Junail Sobrinho Martins Peçanha, de 19 anos, foi preso quando tentava fugir. A tentativa de latrocínio aconteceu na madrugada desta terça-feira (14), na rua Dona Londrina, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.



Conforme a polícia, por volta de meia-noite, a vítima foi surpreendida por Junail dentro da casa. Ao tentar evitar o roubo, o homem agrediu o suspeito, mas acabou sendo ferido com três tiros no tórax.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento próximo a área onde ocorreu o crime, foram acionados pelo filho da vítima. A equipe policial avistou o suspeito tentando fugir e ao tentar realizar a abordagem foram intimidados. Janail apontou a arma na direção dos PMs, que revidaram e efetuaram um tiro, que acertou a perna esquerda do suspeito.

A vítima foi socorrida por familiares e levada para o Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, onde segundo a polícia, se encontra em estado grave.

O assaltante também recebeu atendimento médico na mesma unidade de saúde. Com ele, a equipe da 27ª Cicom conseguiu apreender um revólver calibre 32, usado no crime. O material e o jovem foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Conforme o delegado Jander Mafra, Janail ainda informou um nome falso para tentar dificultar o trabalhado da polícia. A equipe investiga um outro comparsa que agiu junto com o suspeito preso.

"Uma testemunha viu um outro criminoso que conseguiu fugir no momento da confusão, vamos trabalhar para localizar essa pessoa", explicou o titular do 6º DIP.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito foi autuado por latrocínio tentado e deve ser levado para audiência de custódia.

