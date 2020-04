Dupla é presa após quebrar telhado e tentar furtar loja em Manaus

Suspeitos causaram prejuízos aos empresários | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 21 e 31 anos, foram presos, na noite desta segunda-feira (13), suspeitos de furto tentado em uma loja de colchões localizada no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. A dupla foi capturada pela 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que faziam patrulhamento na avenida Autaz Mirim quando, por volta das 21h, foram acionados por populares que informaram ter visto dois homens entrando em uma loja de colchões localizadas naquela via. No local, os policiais, com a ajuda dos responsáveis pela loja, entraram no estabelecimento comercial e observaram que os suspeitos tentaram fugir pelos fundos da loja.

Foi feito o acompanhamento e, já do lado de fora, os populares conseguiram conter os dois suspeitos, que foram entregues aos policiais. O responsável pela loja informou que, na noite anterior, os suspeitos já tinham conseguido entrar no local e que tinha reconhecido os dois pelas imagens das câmeras de segurança.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que um deles já possuía passagens na polícia pelos crimes de roubo e furto.

*Com informações da assessoria