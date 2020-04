Suspeito de furto quebra parede de loja com marreta, mas acaba preso

Ao entrar na loja os policiais logo observaram um buraco feito com uma marreta em uma das paredes | Foto: Divulgação

Manaus- Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na madrugada desta terça-feira (14), um homem de 26 anos, suspeito de furto tentado em uma loja localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Os policiais que atenderam à ocorrência faziam patrulhamento na zona leste quando foram acionados pelo Supervisor de Área (SA), por volta das 1h30, com a informação de que dois indivíduos estariam no interior de uma loja localizada na avenida Autaz Mirim. Ao chegar ao local, as guarnições fizeram o cerco e aguardaram a chegada do gerente.

Ao entrar na loja os policiais logo observaram um buraco feito com uma marreta em uma das paredes, por onde os suspeitos teriam entrado. Realizada as buscas, ninguém foi localizado, até que uma hora depois, o gerente da loja ligou informando que os vigilantes haviam encontrado e imobilizado um dos suspeitos, que estava escondido debaixo de uma cama.

A guarnição retornou ao local e fez a detenção do suspeito, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria