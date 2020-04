Vídeo: Drogaria é alvo de assaltante no bairro São José Operário

A gerente do local relatou a imprensa que drogarias da área têm sofrido constantemente com a ação de suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Uma drogaria localizada na avenida Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, foi alvo na tarde desta segunda-feira (13), por volta das 15h, de um assaltante armado. O homem, até o momento ainda não identificado, entrou no estabelecimento comercial, fingiu ser cliente e ao se aproximar do caixa já rendeu uma cliente e dois funcionários. Na ação, ele levou a renda da drogaria e aparelhos celulares, utilizando uma arma de fogo para intimidar as vítimas.



Em vídeo disponibilizado pelo estabelecimento comercial, é possível observar o momento em que o homem vestindo uma camisa vermelha, bermuda estampada e boné bege entra no estabelecimento, se aproxima do caixa e rende uma cliente que estava pagando um medicamento. Logo em seguida, ele se direciona ao caixa da drogaria e a outro funcionário que entregam dinheiro e pertences.

Em seguida, o suspeito foge sem ser identificado. A gerente do local relatou a imprensa que drogarias da área têm sofrido constantemente com a ação de suspeitos e que somente neste ano já é a terceira vez que o estabelecimento é assaltado apenas neste ano.

"Estão se aproveitando por conta dos comércios estarem fechados. No momento do crime a porta estava aberta, pois as vezes abrimos para a circulação de ar. Ele foi muito bruto ao pedir o dinheiro e não se contentou com o valor que tinha em caixa. Já passamos essas imagens para a polícia e esperamos que eles investiguem o caso", disse a gerente do local.

O caso deverá ser investigado pelo 9° Distrito Integrado de Polícia (DIP).