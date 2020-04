Vítima de furto segue GPS de motocicleta e encontra o veículo e armas

Os materiais foram apreendidos e conduzidos a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos | Foto: Willian Souza

Manaus - Um homem foi vítima de furto na madrugada desta terça-feira (14), no loteamento Fazendinha (Zona Norte). Ele teve a motocicleta levada por criminoso e acompanhado de amigos seguiu o aparelho GPS e encontrou o veículo em uma casa no Ramal do Brasileirinho, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. No local também havia armas.

Conforme informações de um amigo da vítima, ao seguirem para o ponto indicado se depararam com uma casa trancada. A vítima acionou os policiais militares da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender a ocorrência e no lugar foram encontradas três armas de fogo, a motocicleta, além de documentos e uma farda do Exército Brasileiro (EB).

Os materiais foram apreendidos e conduzidos para apresentação na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).