Jovem mata o próprio pai com golpes de enxada: veja vídeo

Valdi Galdino da Silva foi morto com oito golpes de enxada | Foto: Divulgação

São Paulo - Vanildo Galdino da Silva, de 28 anos, foi preso após ter confessado matar o próprio pai, Valdi Galdino da Silva, 47, com oito golpes de enxada. O crime aconteceu na região do Jardim Santo André, na cidade de Santo André, no ABC paulista.

O filho trabalhava com o pai em uma obra e afirmou ao delegado responsável por investigar o caso que, após uma discussão com Valdi, ele se sentiu humilhado. Esta teria sido a razão para Vanildo perder a cabeça e tirar a vida do próprio pai.

O filho ainda diz não estar arrependido pelo crime e contou ter sido vítima de violência por parte de Valdi durante toda a infância, incluindo abusos sexuais. Em um episódio relatado, o pai teria jogado água fervendo no corpo de Vanildo.

A família confirma que ambos possuíam um relacionamento conturbado, mas não afirmaram nada a respeito das acusações de violência sexual. O agressor sofre de esquizofrenia, toma remédios controlados e agora está preso. Vanildo deve responder pelo crime de homicídio qualificado.

Veja o vídeo da reportagem sobre o caso: