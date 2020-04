Polícia pede ajuda da população para identificar e localizar golpista

No dia do crime, o homem chegou por volta das 14h, e um comparsa ficou aguardando em frente à residência do idoso | Foto: Divulgação

Manaus - O delegado Henrique Brasil, titular do 23° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita ajuda da população para identificar e localizar um homem que aplicou um golpe de clonagem de cartão em um idoso de 79 anos. O crime aconteceu no dia 1° de abril deste ano, no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

De acordo com a autoridade policial, o golpe inicia com uma ligação para o telefone da vítima, se passando por alguém da operadora ou banco. Em seguida, afirmam que outra pessoa está realizando compras em outra cidade com os dados daquele cartão.

“Eles informam que o cartão está sendo clonado, falam que é preciso bloquear, e é nesse momento que o infrator, se passa por funcionário do banco, e vai até o endereço da vítima recolher o cartão. No dia do crime, o homem chegou por volta das 14h, e um comparsa ficou aguardando em frente à residência do idoso, em um veículo da marca Volkswagen, modelo Gol de cor branca”, explicou o titular do 23° DIP.

Segundo o delegado, o filho da vítima descobriu o golpe e, de imediato, informou a gerente do banco, porém os infratores já haviam realizados débitos na conta do idoso.

Disque-denúncia

O delegado destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro do homem, deve entrar em contato pelo número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu.





