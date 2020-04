Fiscal da Arserpan é agredido por motorista na barreira policial

Momento da prisão do suspeito de agressão física | Foto: Divulgação

Manaus - Um fiscal da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas (Arsepam) foi agredido fisicamente na tarde desta terça-feira (14) por um motorista de ônibus que tentava passar irregularmente pela barreira policial na avenida Torquato Tapajós (Zona Norte).

Segundo o órgão, o fiscal percebeu que o motorista tentava levar passageiros clandestinamente para o Ramal do Pau Rosa, no quilômetro 21 da Rodovia Federal BR-174 e impediu a passagem do veículo.

Ônibus que seguia com destino ao Ramal do Pau Rosa | Foto: Divulgação

O motorista de ônibus ficou revoltado e passou a agredir fisicamente a vítima. Ele foi contido por policiais militares e levado ao prédio do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O ônibus foi removido do local pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM)

A equipe jurídica da Arsepam destacou que fez o registro da ocorrência no 19° DIP e tomará as providências legais para que situações como essa não voltem a ocorrer.