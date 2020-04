Assaltantes de ônibus são presos após vítima rastrear iPhone em Manaus

Manaus - Dois homens, de 32 e 24 anos, foram presos e um adolescente, de 15 anos, apreendido após roubo a um ônibus da linha 307 do transporte coletivo de Manaus. O crime aconteceu por volta das 21h de terça-feira (14), na avenida Torquato Tapajós, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, os suspeitos entraram no coletivo armados com arma de fogo e anunciaram o assalto. Uma das vítimas teve o celular, modelo iPhone, levado. O dono do aparelho informou aos policiais militares que estava fazendo o rastreamento do telefone, que estava na rua Luiz Otavio, bairro Colônia Terra Nova.

Uma equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi até o local informado, onde foi detido os três suspeitos. “Sempre estão assaltando naquela região. O cidadão do iPhone entrou em contato com a gente e começamos a fazer o rastreamento, juntamente com outras equipes policiais e conseguimos ter êxito", disse o sargento Francisco Júnior, que participou da ação.

Ainda conforme o policial, a área onde os suspeitos foram localizados é considerada uma “boca de fumo”. No local, também foram encontrados duas armas caseiras, um facão e o aparelho celular da vítima - que reconheceu um dos acusados como sendo um dos autores do roubo.

O trio foi conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, onde o caso foi registrado.