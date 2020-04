Após separação, homem agride ex-namorada e acaba preso em Manaus

Manaus - Um homem, de 22 anos, foi preso, na noite da última terça-feira (14), suspeito de agredir fisicamente e verbalmente a ex-namorada, uma mulher de 22 anos. O fato aconteceu na travessa da Paz, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 22h, policiais da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pela vítima. Quando a equipe policial chegou na residência, encontrou o suspeito alterado e insatisfeito com o fim do relacionamento. Ele ainda se exaltou com os policiais e recebeu voz de prisão.

A vítima ainda relatou aos policiais militares que sofria as agressões há algum tempo. A mulher e o suspeito foram encaminhados à Delegacia Especializada em Crime Contra a Mulher (DECCM), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.