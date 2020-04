Ladrões invadem casa de feirante e o ameaçam sob a mira de uma arma

Autazes - Na madrugada desta quarta-feira (15), o feirante José Adamar, conhecido como "Garibalde", foi vítima de uma tentativa de assalto. Ele teve a casa invadida por três criminosos encapuzados e fortemente armados. O caso ocorreu por volta das 3h45, no bairro Santa Luzia, em Autazes (município distante 113 quilômetros de Manaus).

A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de segurança do imóvel. A vítima ouviu barulhos vindo de um cômodo em sua residência e ao sair para verificar o que seria se deparou com três homens no local.

José logo é surpreendido com uma arma direcionada para sua cabeça, mas, com o susto, reagiu para tentar escapar, o que deu início a uma luta corporal com os três criminosos.

Apesar da vítima ter reagido, não houve nenhum disparo. Nas imagens, que foram capturadas por um sistema de segurança da residência, é possível ver nitidamente o momento da luta. José é empurrado e tenta se defender levantando uma cadeira.

A Polícia Civil informou que a delegada Reika Costa, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Autazes, tomou conhecimento das imagens do vídeo, por meio das redes sociais. A partir disso, ela e a equipe de investigação da 39ª DIP estão na rua tentando localizar a vítima para iniciar o registro e coleta de depoimentos que possam ajudar na elucidação do crime.