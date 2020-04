Envolvido em latrocínio de dono de joalheria no Coroado é preso

Wesley da Silva Castro é o último envolvido no crime que faltava ser preso | Foto: Divulgação

Manaus - Wesley da Silva Castro, de 21 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 9h30, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Ele é apontado como um dos autores do latrocínio que teve como vítima o empresário Antônio Aberonilton Nogueira Lima . O crime aconteceu no dia 23 de novembro do ano passado na joalheria da vítima, situada no bairro Coroado, naquela mesma zona.

Conforme o delegado Antônio Rondon, titular do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Wesley é o último envolvido no crime a ser preso. Todos os outros envolvidos já estão na penitenciária.

A autoridade policial destacou que Wesley participou do crime como motorista, conduzindo os comparsas ao local do crime. Conforme a polícia, ele também planejou o roubo com um comparsa e forneceu uma arma de fogo para o crime.

Relembre o caso

Antônio morreu nove dias após ter sido baleado por um casal de suspeitos durante o assalto. Na ocasião, um dos criminosos, identificado como Marcos Vinicius Alves Vasconcelos, de 22 anos, foi morto ao trocar tiros com a polícia.

O empresário levou tiros na cabeça e no braço e foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, onde passou por uma traqueostomia e foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), porém não resistiu aos ferimentos e morreu na noite do dia 30 de novembro.

Acompanhe a chegada do suspeito na delegacia:

O suspeito sendo conduzido ao 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Autor: Divulgação