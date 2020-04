Líder do tráfico do Nova Cidade é preso por homicídio ocorrido em 2016

Ele é investigado pela autoria da morte de Enéias de Sá Pantoja que tinha 28 anos | Foto: Pablo Medeiros

Manaus - Alexandre Viana Lima, 25 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 11h, no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado (Zona Leste). Ele é investigado pela autoria da morte de Enéias de Sá Pantoja que tinha 28 anos. O crime ocorreu em 25 de julho de 2016. O homem também é investigado por outros dois homicídios e apontado como líder do tráfico no bairro Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

Conforme o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo e às investigações do crime apontaram que a motivação do ato foi a disputa por tráfico de drogas.

"Iniciamos as investigações e representamos o pedido da prisão preventiva que foi expedido no dia 12 de março deste ano pela Justiça. No momento da prisão que aconteceu na casa de familiares, Alexandre portava um revólver calibre 32 e além do mandado de prisão também será flagrado pelo porte de arma", explicou Martins.

O delegado informou, ainda, que Alexandre será interrogado sobre as suspeitas de participação em outros dois homicídios ocorridos no ano de 2019, que também serão encaminhados à Justiça.

Após os procedimentos na DEHS, Alexandre deve ser conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) no quilômetro oito da Rodovia Federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.