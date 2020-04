Dupla é presa com motocicleta adulterada no São José 3

Manaus - Felipe Farias Leitão, de 18 anos, e Melriton de Souza Fagundes, de 20 anos, foram presos na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 10h30, na rua das Palmeiras, na terceira etapa do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. Eles estavam com uma motocicleta com placa clonada e chassi adulterado.

Policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram Felipe e Melriton em atitude suspeita. Eles estavam com a motocicleta modelo Yamaha Crosser, de cor branca e placa PHE-6564.

A polícia resolveu efetuar a abordagem dos suspeitos e fizeram uma consulta ao chassi da motocicleta, que apontou que ela estava adulterada. A dupla recebeu voz de prisão em flagrante.

Procedimentos

A dupla foi conduzida ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.