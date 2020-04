Homem é preso após cometer roubo e ser agredido na Zona Leste

Manaus- Wellington Ribeiro Ferreira, de 25 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (15), por volta das 14h, na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, após cometer assalto a pedestres naquela mesma via.

Conforme a equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais foram acionados com a denúncia do roubo e de que o suspeito estaria apanhando da população. Ao se deslocarem para o ponto indicado, foram informados que Wellington teria fugido para as dependências de um shopping.

Ao longo de buscas realizadas pela área, o suspeito foi localizado. Com ele a polícia apreendeu uma faca, R$ 306 e pertences das vítimas.

Procedimentos

Wellington foi conduzido ao prédio do 14°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.