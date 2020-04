Homem morre ao trocar tiros com a Rocam durante assalto em Manaus

Manaus - Um homem não identificado morreu na noite desta quarta-feira (15), por volta das 19h, após trocar tiros com policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante um assalto a um posto de lavagem na avenida da Liberdade, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Conforme a equipe da Rocam, eles foram acionados via CIOPS com denúncias de que sete pessoas, entre elas uma criança, estavam sendo mantidas reféns pelos bandidos durante o crime.

Ao chegarem no local, os policiais militares foram recebidos a tiros e acabaram revidando. O suspeito foi atingido por dois disparos de arma de fogo e o comparsa fugiu. As vítimas estavam deitadas no chão.

O homem foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus, onde acabou morrendo.

Durante a ação, os policiais militares apreenderam uma pistola calibre 940 com cinco munições e o material foi apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

