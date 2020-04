Vítima de roubo se passa por cliente e ajuda prender ladrão em Manaus

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - João Eduardo Rodrigues, de 24 anos, foi preso por volta das 20h da última quarta-feira (15), após tentar comercializar produtos que furtou em uma loja de Material de Construção. A prisão aconteceu na Zona Norte de Manaus.



O suspeito tentou comercializar os produtos furtados, em um site de compras, até que a vítima encontrou João no site e ligou se passando por um cliente.

A vítima combinou com o suspeito para pegar os materiais no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. No mesmo momento, ela acionou a 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e informou que o suspeito estaria no local.

"A própria vítima entrou em contato com a 15ª Cicom informando que estava aguardando o suspeito, acionamos uma viatura que realizava a ronda nas proximidades e a prisão foi realizada", disse o tenente Francisco Batista.

João Eduardo recebeu voz de prisão, com ele, foram apreendidos uma serra elétrica mármore, uma esmerilhadeira e uma furadeira.

O suspeito foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por furto qualificado.