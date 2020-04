Corpo de homem é encontrado em saco plástico no Distrito Industrial 2

Manaus - Enrolado em um saco plástico, um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado, na manhã desta quinta-feira (16), em uma lixeira viciada, localizada na rua Palmeira do Miriti, Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus.

Conforme a perícia, a vítima apresenta marcas de agressão física e estava com uma corda enrolada no pescoço. O corpo foi achado por moradores, que sentiram o odor no momento que foram despejar lixo na localidade.

Moradores suspeitam que o cadáver foi deixado no local na noite de quarta-feira (15), pois, conforme alguns relatos durante a tarde de ontem, algumas pessoas estiveram no local e não perceberam nada estranho. A região também já é conhecida por ser área de “desova”.

Policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência, por volta das 8h30, e isolaram a área.

“Tudo indica que a vítima foi morta em outra área da cidade. Os criminosos a trouxeram até essa localidade, amarraram a corda no pescoço e arrastaram o corpo até a lixeira”, explicou o plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Luiz Rocha.

A autoria e motivação do crime ainda serão investigadas pela especializada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).