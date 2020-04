Militar que matou homem atropelado vai à audiência de custódia no AM

A equipe do Portal EM TEMPO consegui acompanhar a transferência do suspeito. | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Após a prisão do recém-formado sargento do Exército Brasileiro (EB), Guilherme Luiz Medeiros Hernandes , de 26 anos, o Comando Militar de Amazônia (CMA) se posicionou sobre o caso, na inicio da tarde desta quinta-feira (16), e comunicou que o suspeito está preso em um quartel, aguardando audiência de custódia.

Na manhã desta quinta, a equipe de reportagem do Portal EM TEMPO consegui acompanhar a transferência do suspeito. Guilherme passou a noite em uma cela do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e foi levado pela escolta da Polícia do Exército (PE). O sargento saiu apenas usando uma cueca samba-canção, sem algemas e foi colocado no "camburão" da viatura da PE.

Em nota, o CMA se solidariza com as vítimas e seus familiares e reforça que está prestando todas as informações solicitadas pelas autoridades policiais, para contribuir com o andamento das investigações.

Sargento foi colocado no "camburão" da viatura da PE. | Foto: Yasmin Feitosa

O caso

Guilherme é morador do bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oste de Manaus. Ele estava no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste, comemorando a aprovação no curso para sargento do EB. Após a bebedeira, ele saiu alterado pelas vias, quando atropelou o autônomo Edson Catunda do Nascimento, de 56 anos. Metros depois, o suspeito colidiu contra uma motocicleta, onde estava um casal e uma criança. Os fatos aconteceram na avenida Ernesto Costa.

Vídeos de câmeras de segurança da região registraram o momento da batida entre os veículos. Na gravação mostra o momento em que Guilherme tenta fugir, mas é capturado pela população. Equipes da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conduziram o sargento até uma base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro da Ceasa, onde foi realizado o teste de bafômetro, o resulto apontou que Guilherme dirigia sob efeito de alto teor alcoólico.

Crime

De acordo com a Polícia Civil, Guilherme deve responder por homicídio culposo de trânsito e condução de veículo sob o efeito de substância alcoólica, já que o teste de alcoolemia dele apontou o resultado de 0,73 MG/L, além do limite permitido.