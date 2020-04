Após agendar 'massagem', bandidos roubam garotas de programa em Manaus

As mulheres foram orientadas pelos policiais militares a registrar o Boletim de Ocorrência | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus -Uma "casa de massagem", localizada na rua Mem de Sá, no bairro Dom Pedro 2, Zona Centro-Oeste de Manaus, foi alvo de criminosos na noite desta quinta-feira (16). Conforme a Polícia Militar, pelo menos, quatro homens agendaram o serviço com quatro garotas de programa e ao chegarem ao local cometeram o crime.

Ainda segundo a PM, as vítimas foram agredidas e tiveram os celulares roubados. Os suspeitos chegaram na residência por volta das 21h. Armados com revólveres, eles anunciaram o assalto e começaram a recolher os pertences e dinheiro das mulheres.

Durante a ação criminosa, o quarteto quebrou todas as câmeras de segurança do local e levaram o HD, que estava com o registro das imagens do circuito interno.

Os bandidos fugiram em um carro, modelo HB20, de cor branca, placa não identificada. Policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelas vítimas, mas não conseguiram localizar nenhuma dos suspeitos.

As mulheres foram orientadas pelos policiais militares a registrarem o Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia da área. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.