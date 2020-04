Mesmo com quarentena, crimes continuam acontecendo em Manaus

Manaus - Nem mesmo a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) que já totaliza 1719 casos na capital e interior do Estado tem assustado criminosos e feito com que eles permaneçam em isolamento social. Os suspeitos não se inibem nem com a presença da polícia nas ruas e nem com câmeras de segurança e continuam aterrorizando a população cometendo crimes. A pouca movimentação nas ruas tem facilitado a ação dos criminosos, que atuam no tráfico de drogas, roubo, receptação, homicídios e outros delitos.

Um dos alvos desses criminosos na capital tem sido o transporte coletivo. Ônibus do transporte coletivo urbano. Somente na noite da última segunda-feira (13), pelo menos três ônibus coletivos foram alvos de assalto . Nas ações foram utilizadas facas, armas de fogo e uso de violência - comportamentos têm deixado quem precisa sair de casa totalmente apavorado.

Drogas

O fornecimento de substâncias entorpecentes também continua trafegando pelos rios do Estado. Nesta semana, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru conseguiu impedir a chegada de 66 kg de maconha do tipo skunk em Manaus e prendeu quatro pessoas. Na capital, pequenos fornecedores também continuam fazendo entregas como Pedro Fernandes Coutinho Neto , de 22 anos, que foi preso na tarde de segunda-feira (13), no momento em que iria entregar 5 kg de drogas na Zona Norte de Manaus.

Roubos

Estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais também estão sentindo os efeitos da criminalidade. Uma drogaria localizada na alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus, foi alvo de um suspeito nesta semana, que não se inibiu com a presença de câmeras de segurança. A ação foi toda filmada e ele acabou sendo flagrado levando a renda do caixa e pertences de funcionários e clientes.

Os roubos a pedestres também continuam acontecendo. Wellington Ribeiro Ferreira, de 25 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (15), após assaltar pedestres na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na mesma zona. Com ele, foi apreendido dinheiro, faca e pertences das vítimas.

Homicídios

Locais de desova de cadáveres continuam sendo utilizados por criminosos. Enrolado em um saco plástico , o corpo de um homem não identificado foi localizado nesta quinta-feira (16), em uma lixeira viciada no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus. Além de corda no pescoço caracterizando tortura, o cadáver apresentava marcas de agressões físicas.

Ruas com várias casas e presença de moradores também não estão intimidando homicidas. O adolescente João Pedro Santos da Cruz, de 17 anos, foi executado com vários tiros na cabeça, na noite de segunda-feira (13), por volta das 22h30, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte da cidade.