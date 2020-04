Cinco pessoas são presas com drogas e dinheiro no interior do Amazonas

As ações foram deflagradas pela PM | Foto: Divulgação

Manaus - Cinco pessoas foram presas nos municípios de Manaquiri, Iranduba e Itacoatiara entre a manhã de ontem (15/04) e a madrugada desta quinta-feira (16/04). As prisões ocorreram pelos crimes de roubo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Os policiais ainda apreenderam balança de precisão, drogas, rádio comunicador e mais de R$ 400 em espécie, oriundos do tráfico de drogas.

Em Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), um homem com ferimentos de arma branca abordou a guarnição que fazia o patrulhamento de rotina e afirmou que havia sido roubado e sofrido uma tentativa de homicídio. Após o relato, a guarnição fez buscas nas redondezas para localizar o suspeito do crime. Por volta das 17h, os policiais conseguiram localizar o infrator e, com ele, apreender o terçado utilizado no crime.

No município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), os policiais foram acionados para uma ocorrência de tentativa de homicídio em uma casa no bairro São Francisco. No local, os policiais encontraram o suspeito, um jovem de 18 anos, com uma faca. A vítima já havia sido levada ao hospital do município.

Após uma denúncia via aplicativo de mensagens, policiais militares de Itacoatiara (a 170 quilômetros de Manaus) chegaram a três suspeitos de venda de drogas em um bar. Durante a abordagem, os policiais apreenderam com os suspeitos quatro porções de oxi, nove porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão, um rádio comunicador e R$ 490 em espécie.

*Com informações da assessoria