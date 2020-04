Vídeo: 'Foi livramento de Deus', diz empresário baleado em assalto

As câmeras flagraram os dois suspeitos | Foto: Divulgação





Manaus - Um empresário de 55 anos foi vítima de um assalto na manhã do último sábado (11), por volta das 9h30, na distribuidora de bebidas dele, localizada no bairro Dom Pedro, na Zona Norte de Manaus. Dois homens armados entraram no local e anunciaram o crime. Na ação, a vítima passou por momentos de terror e foi baleada com um tiro na virilha.

O empresário contou ao Em Tempo que estava sozinho no momento do crime. Um dos suspeitos entrou com uma garrafa de refrigerante retornável e fez um pedido. Quando a vítima foi até o freezer pegar outro refrigerante, o suspeito anunciou o assalto apontando uma arma de fogo em direção à vítima.

"Nós que somos inocentes jamais imaginamos que isso vai acontecer. O homem já começou a pedir dinheiro e disse que o crime era uma 'Fita Dada' e que alguém havia repassado a informação que eu tinha R$ 6 mil. Ele passou a questionar pelo valor e pegou minhas mãos e amarrou para trás. Foi quando o comparsa dele entrou na distribuidora, também armado e começou a revirar o caixa e desferir coronhadas com a arma de fogo na minha cabeça. Foram momentos de terror”, relatou a vítima.

Ao longo da ação, os criminosos pegaram o aparelho celular da vítima e parte da renda da distribuidora. Um dos criminosos ficou alterado e efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a virilha da vítima e desceu para a coxa esquerda. O empresário gritou por socorro e foi quando os criminosos perceberam a presença de moradores da área e saíram correndo. Câmeras de segurança filmaram o momento da fuga.

Testemunhas relataram que os suspeitos correram até a esquina da rua do local do crime e fugiram em um veículo conduzido por uma mulher,que já foi identificada e presa pela Polícia Civil.

Segundo o empresário, minutos antes do crime, uma viatura policial havia passado no local.

“Parece que eles estavam só observando. Não passou nem dois minutos que a viatura virou a esquina, os criminosos já realizaram o assalto. Depois que eles foram embora eu fui socorrido por vizinhos e conduzido para uma unidade hospitalar. Foi um livramento de Deus, pois no lugar em que o projétil entrou era para ter me matado, mas a bala desceu para a coxa e saiu”, declarou.

O caso está sendo investigado pelo 10° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Veja o vídeo: