Após cometer assalto no Centro, homem é preso dentro de táxi

O suspeito foi preso por motociclistas da Polícia Militar | Foto: Divulgação

Manaus - Cansados de serem vítimas de assaltos, moradores do bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, não estão deixando criminosos impunes e contribuem com o trabalho da polícia. Foi o que aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (16), por volta de meio-dia e meia, quando um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso após denúncias que ele estava cometendo arrastões com apoio de um comparsa. Os crimes aconteceram na avenida Floriano Peixoto.

Conforme as informações do tenente T. Viana da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), motociclistas policiais foram acionados por moradores informando que uma dupla estaria cometendo assaltos na área e que um dos suspeitos tinha entrado em um táxi, modelo Fiat Idea, antes de fugir.

A equipe conseguiu fazer a abordagem do táxi no momento em que ele trafegava na rua dos Andradas, naquele mesmo bairro, onde o suspeito foi localizado. Durante a revista pessoal foram apreendidos em posse dele uma faca e um aparelho celular modelo Samsung A20, de cor vermelha, proveniente dos delitos.

O tenente explicou que uma das vítimas conseguiu identificar o homem como autor de roubo e ele foi conduzido ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.