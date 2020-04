DNA em pernas encontradas na Compensa pode sair na próxima semana

Os membros inferiores foram encontrados há dois meses e meio | Foto: Divulgação

Manaus - A família de Marquilene Cardoso da Silva , de 46 anos, segue sem respostas sobre a identificação oficial do encontro de duas pernas humanas, ocorrido no dia 30 de janeiro deste ano, no beco dos Escoteiros, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Eles reconheceram que os membros inferiores pertenciam à dona de casa, mas ainda não tiveram acesso ao resultado do exame de DNA feito no Instituto Médico Legal (IML). O resultado pode ser divulgado na semana que vem, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conviver com a aflição e a sede de Justiça é o drama que a família enfrenta todos os dias, segundo Elane Cardoso - que é filha de Marquilene. O restante do corpo nunca foi encontrado.

"Não recebemos informação alguma sobre esse caso. Já ligamos por diversas vezes para o IML, e quem atende sempre nos repassa para outros setores, que não dão uma resposta em definitivo. A polícia também está sendo devagar nesse caso e nunca tivemos respostas sobre suspeitos ou onde está o restante do corpo", relatou.

O Em Tempo entrou em contato com a SSP-AM para saber sobre o andamento da análise do DNA e, por meio de nota, o IML informou que o exame está em fase de finalização. A previsão é de que o resultado seja entregue a família na próxima semana.