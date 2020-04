Paciente surta em UPA, faz funcionário refém e é morto por PMs no AM

O homem surtou dentro da unidade de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, identificado como Rômulo Costa Gomes dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros durante uma intervenção policial na noite de quinta-feira (16). Conforme a Polícia Militar, o suspeito sofria de problemas mentais e teve um surto enquanto aguardava atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) José Rodrigues, localizada na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Ainda segundo a PM, Rômulo fez um funcionário da unidade de saúde refém e acabou não concordando com as negociações dos policiais militares e sendo morto no local.

A ocorrência foi atendida pelas equipes da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). Os PMs a todo momento conversavam com insuspeito, com o objetivo de acalmá-lo e que ele libertasse a vítima.

Aurante as negociações, Rômulo explicou à polícia que tinha transtornos mentais, e fez duras ameaças contra a vítima. Ele gritava que iria atar o funcionário e posicionou a faca na direção do coração do homem.

O homem morreu no local | Foto: Divulgação

Ao perceber o risco que sofria, a vítima reagiu e tentou segurar a faca, momento em que uma das equipes aproveitou a oportunidade e atirou contra o suspeito. Um médico da UPA ainda foi chamado, mas o suspeito já estava sem vida.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), esteve no local da ocorrência e explicou que o suspeito, possivelmente, buscava atendimento médico na UPA quando apresentou o surto.

“Tudo indica que esse suspeito veio fazer uma consulta e acabou surtando, com uma faca, ele fez um funcionário de refém", contou o delegado.

Ainda segundo o delegado, o refém chegou a ser ferido, mas, foi medicado e passa bem, após receber alta ele será encaminhado para sede da DEHS, onde deve prestar mais esclarecimentos sobre o caso.