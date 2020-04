Ao ser preso, ‘RK’ ajoelha e pede perdão por zombar de delegado no AM

O suspeito já responde pelos crimes de moeda falsa e receptação, além de associação criminosa | Foto: Reprodução

Manaus - Foragido da polícia há quase seis meses, Ramon Peres Pereira, de 20 anos, conhecido como “RK”, foi capturado na tarde da última quinta-feira (16), na rua 12A, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

O suspeito conseguir fugir durante uma troca de tiros que aconteceu em outubro de 2019 e, desde lá, passou a fazer publicações nas redes sociais desafiando o titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, delegado Cícero Túlio, que não havia conseguido prendê-lo na época.

“O cara que sonha com o ‘RK’ dando fuga”, diz um dos posts que o suspeito fez em aplicativo de mensagens, usando a foto do delegado.

Cícero Túlio explicou que, no momento do cumprimento do mandado de prisão, o suspeito estava com uma moto que apresentava restrição de furto. O delegado falou ainda que o suspeito era integrante de uma quadrilha que atuava na cidade.

“Na época quando houve a troca de tiros, outros dois comparsas do Ramon foram presos e dois veículos recuperados. Outra dupla que havia escapado junto com o ‘RK’ também está presa. Com eles foram apreendidos duas armas de fogo. O Ramon era único que está foragido e passou a divulgar fotos de outros delegado e a minha imagem dizendo que não eu conseguia dormir devido à sua fuga”, pontoou o titular da DERFV.

Na quinta (16), a equipe de investigação conseguiu obter a informação que “RK” estava escondido em uma quitinete, quando realizou a ação e conseguiu capturá-lo.

“Ele não reagiu, quando viu nossa equipe se ajoelhou e pediu desculpas pelo que estava fazendo”, disse o delegado.

Ramon já responde pelos crimes de moeda falsa e receptação, além de associação criminosa. Ele será indiciado mais uma vez por furto, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Após os procedimentos realizados na sede da DERFV, o suspeito será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do sistema prisional do Estado, onde deve permanecer à disposição da Justiça.

Assista ao vídeo que mostra o momento da chegada de Ramon na delegacia: