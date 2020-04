Homem é preso por roubar adolescentes durante corrida de aplicativo

Manaus- Na tarde desta quinta-feira (16), por volta das 15h, a equipe de investigação do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu Patrick Breno Ferreira de Andrade, 28, por roubo e tráfico de drogas. Com o Patrick, foram encontradas 46 trouxinhas de substância entorpecente.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, o homem foi preso na residência dele, na rua Pedra Azul, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. Na quinta pela manhã, duas adolescentes de 17 anos solicitaram uma viagem por meio de um aplicativo de transporte urbano e, durante o trajeto, Patrick anunciou o assalto. Ele roubou o aparelho celular das vítimas e as deixou em via pública, no bairro Nova Floresta, mesma zona da prisão.

“Após a formalização da denúncia, policias iniciaram diligências para localizar o carro modelo Celta de cor vermelha, que as vítimas anotaram a placa. A equipe teve êxito em localizar o infrator. Durante uma revista, foram encontradas 46 trouxinhas de variadas drogas dentro do veículo dele. Patrick foi preso e encaminhado para a unidade policial onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, informou Castilho.

Procedimentos

Patrick foi autuado em flagrante por roubo e tráfico de drogas. Após os procedimentos no DIP, ele será encaminhado para o Centro de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria