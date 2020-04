Mesmo sem reagir, homem é baleado durante roubo na Zona Sul de Manaus

Bandidos atiraram na vítima quando se preparavam para fugir | Foto: Reprodução

Manaus - Cada vez mais os criminosos estão atuando de forma cruel nas ruas da capital amazonense e ferindo as vítimas até mesmo sem motivos. Foi o que aconteceu com um homem de 24 anos que mesmo sem reagir foi baleado por bandidos, na noite de quinta-feira (16). A tentava de latrocínio aconteceu na rua Bernardo Michiles, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

A vítima estava em frente a uma borracharia, junto com outras pessoas, quando foi surpreendida pelo grupo criminosos, que chegou ao local em um carro branco, com as características de um táxi, de placa não informada.

As pessoas foram rendidas e colocadas deitadas com os rostos virados para o chão. Os ladrões recolheram todos os pertences das vítimas e quando se preparam para fugir atiraram no ombro do homem, que ainda estava imobilizado na via.

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram buscas pelos criminosos, mas não conseguiram localizar o bando.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Sumu) e levada para uma unidade de saúde na capital. A Polícia Civil deve investigar a tentava de latrocínio.