Corpo de homem é encontrado em ramal no bairro Tarumã

Manaus – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira (17), por volta de meio-dia, nas proximidades de uma área de mata no Ramal do Belvedere, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia chegou até o cadáver após denúncias anônimas informando que no local ocorreram vários disparos de arma de fogo durante a madrugada.

Ainda conforme os PMs, o corpo do rapaz, que aparenta ter entre 18 e 25 anos, estava jogado à beira da pista com supostas marcas de arma branca nas proximidades das orelhas e com a clavícula exposta, caracterizando sinais de tortura.

"O jovem estava vestido com uma camisa azul, bermuda cinza e possui uma tatuagem no antebraço direito com o desenho de um escorpião", destacou uma fonte policial.

A polícia divulgou que testemunhas relataram que o homem era conhecido pelo apelido de "Bicho do Mato" e possivelmente era usuário de drogas.



A causa da morte deverá ser constatada após a perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).