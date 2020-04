Caminhão com madeira ilegal é apreendido na Zona Leste

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na manhã desta sexta-feira (17), um caminhão contendo aproximadamente 20 metros cúbicos de madeira irregular no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

De acordo com o tenente Henrique, a apreensão ocorreu durante patrulhamento na Zona Leste, mais precisamente na avenida Hilário Gurjão e que, durante a abordagem, o condutor não apresentou o Documento de Origem Florestal (DOF).

“Nossa equipe estava realizando patrulhamento pela área quando se deparou com o caminhão transportando essa quantidade de madeira, que possivelmente seria entregue em alguma madeireira. Foi feita a abordagem, e o condutor não apresentou o documento de origem florestal, por isso foi detido, e a carga, apreendida”, disse.

Após apreensão da carga, o motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria