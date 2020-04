Ônibus da linha 051 é assaltado por três criminosos na Max Teixeira

Manaus - Passageiros que estavam na linha 051 do transporte coletivo, na tarde desta sexta-feira (17), por volta das 15h, viveram momentos de pânico durante um assalto cometido por três homens. Todos os suspeitos estavam armados com facas. Sob ameaças, as vítimas tiveram que entregar aparelhos celulares e pertences pessoais.

Conforme o motorista do ônibus coletivo, os três suspeitos entraram no ônibus no Terminal de Integração 3, na avenida Noel Nutels, na Zona Norte de Manaus, e anunciaram o assalto na avenida Max Teixeira, naquela mesma zona.

“Eles estavam disfarçando e cada um estava sentado em um local diferente do ônibus. Eles se juntaram após o anúncio do crime. Os suspeitos foram muito agressivos e falavam o tempo todo que iriam nos esfaquear, caso resistíssemos em entregar os pertences. Foram minutos de pânico. A gente que é trabalhador tem que passar por esse tipo de absurdo”, contou uma passageira.

As vítimas relataram que os suspeitos desceram nas proximidades de uma distribuidora e desceram um escadão, que dá acesso ao conjunto Monte Sinai, nas proximidades do local do crime. O caso será investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).