Em Manaus, eletricista faz corte de energia e é agredido

O funcionário foi agredido enquanto subia no poste | Foto: Divulgação

Manaus - Ao longo de um serviço de corte do de energia que estava sendo realizado na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 11h30, na Alameda da Esperança, na comunidade Nossa bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus, por um funcionário de 22 anos, um empresário revoltado com a fiscalização acabou agredindo a vítima fisicamente no momento em que ela subiu em uma escada para mexer em um poste elétrico.

O funcionário contou ao Em Tempo que estava cumprindo uma ordem de serviço de corte, devido ao ponto comercial do homem estar com a situação irregular e com débitos com a concessionária de energia.

"Subi no poste para verificar a situação da ligação elétrica e fui agredido pelo homem com socos no estômago. Só não cai da escada porque meus companheiros seguraram e me ajudaram. Isso é revoltante pois estava apenas fazendo meu trabalho", declarou.

A vítima disse que policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para conter a situação.

"Infelizmente, nesse trabalho somos hostilizados, ofendidos com palavras de baixo calão e desrespeitados. Passamos por cada coisa que só Deus na causa. Quando a polícia chegou, ele ainda pediu para que eu não o denunciasse porque ele era um homem de família. Mas, no momento das agressões, ele não pensou na minha família", argumentou.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

Acompanhe o depoimento da vítima: