No Amazonas, motorista é preso por estuprar a sobrinha de oito anos

Borba - Um motorista que é funcionário público municipal, de 44 anos, foi preso, em flagrante, na manhã desta sexta-feira (17), por volta das 11h, por estupro de vulnerável, que teve como vítima a sobrinha dele, uma criança de 8 anos. O crime aconteceu em Borba (distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme a escrivã de polícia Carla Vieira, gestora da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu na residência que eles moravam, no bairro Bela Vista.Vieira informou que logo após o delito, policiais civis realizaram a prisão do indivíduo ao serem acionados pela mãe da vítima.

Segundo a gestora da unidade policial, na ocasião do crime, a mãe da vítima e a irmã do suspeito foram até a cozinha da casa, quando flagraram a criança com o short abaixado até o joelho e o homem segurando a vítima e com uma das mãos nas partes íntimas dela.

“Ao perceber que a mãe da vítima e irmã dele flagram o ato, o motorista saiu rapidamente do local e a criança se vestiu. Os familiares procuraram a delegacia. Realizamos diligências no local e logramos êxito na prisão do indivíduo em flagrante”, explicou Carla Vieira.

Procedimentos

O motorista foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ao término dos trâmites cabíveis, o homem foi conduzido a carceragem da 74ª DIP, que funciona como unidade prisional, à disposição da Justiça.

