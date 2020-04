Após ameaçar familiares com faca, homem ataca PMs e é morto em Manaus

A vítima foi levada ao HPS João Lúcio mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Arquivo/ET

Manaus - Na noite de sábado (18), Charles Nunes Teixeira, que tinha 34 anos, morreu após tentar atacar policiais militares. Ele também ameaçou os próprios familiares em uma casa na rua 1° de Junho, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. O homem foi atingido por um tiro no abdômen e ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento.

Conforme a Polícia Militar, um sobrinho de Charles acionou a guarnição e denunciou que o homem estava alterado e ameaçando os familiares com uma faca, tipo peixeira. No momento em que uma guarnição chegou ao local da ocorrência, o suspeito já atacou um dos policiais e o agrediu fisicamente com intuito de tomar a arma de fogo dele.

Em seguida, Charles pegou a arma branca e tentou furar um outro policial, momento em que foi atingido com o tiro disparado pela PM - que teve que intervir na ação do suspeito.

Charles ainda foi socorrido e conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Foi constatado durante os procedimentos, que o homem já tinha passagens pela polícia.