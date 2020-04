Bomba: PMs e servidor público são presos por compor milícia em Manaus

A ação foi apresentada no 6° DIP | Foto: Divulgação

Manaus - O Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) deflagrou uma ação policial na manhã deste domingo (19), por volta das 9h, que resultou nas prisões de cinco pessoas investigadas por formação de milícia que atuava na Zona Norte de Manaus. Dentre os presos estão policiais militares, um ex-pm que foi expulso da corporação, um agente penitenciário e um funcionário do município.

Local onde ocorreu a prisão





Conforme a polícia, as prisões foram realizadas na avenida das Flores, na Zona Norte de Manaus. Os suspeitos eram investigados por ameaçarem uma família no Conjunto Ribeiro Júnior. Eles tentavam expulsar as vítimas de um terreno no local onde foram presos.

Os policiais civis surpreenderam o grupo no momento da ação e eles ainda tentaram resistir à prisão. Um veículo modelo Gol, de cor preta, foi apreendido e foi revistado por agentes do grupo especial. Com eles, a polícia apreendeu uma arma de fogo e dinheiro. A quantia não foi revelada.

Um dos presos durante a ação policial





Os nomes dos envolvidos e detalhes da investigação deverão ser repassados pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. A ocorrência está sendo apresentada no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).