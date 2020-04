PM participa de operação de prevenção ao coronavírus em Ipixuna

A Polícia Militar, por meio do 8º Grupamento de Polícia Militar (GPM), participou, neste sábado (18), de operação de prevenção contra o novo coronavírus no município de Ipixuna (a 1.364 quilômetros de Manaus), ao lado de agentes da Secretaria Municipal de Saúde e do órgão municipal de Vigilância Sanitária.

Por volta das 10h de sábado, foram abordadas várias embarcações vindas do município de Cruzeiro do Sul (AC), cujos passageiros passaram por triagem e foram orientados a cumprir quarentena.

O gabinete de crise da Cidade de Ipixuna organizou uma barreira fluvial Sanitária, na Comunidade Novo Destino, para evitar que embarcações de grande e médio porte cheguem até Ipixuna transportando pessoas de forma irregular, vindas de municípios onde há casos do novo coronavírus.

A Polícia Militar assinala que operações dessa natureza irão continuar por tempo indeterminado, visando a saúde e o bem-estar da população no município.

A autoridade policial informa que as pessoas que precisarem retornar para Ipixuna por motivo de urgência deverão entrar em contato com a equipe de saúde, pelo telefone (68) 99944-0676, para cumprir a quarentena e preencher o protocolo para apresentar na barreira fluvial.

Informacões, sugestões e denúncias podem ser feitas diretamente ao comandante do 8° GPM em Ipixuna, tenente PM Nicácio, pelo (97) 99179-6754 ou pelo “linha direta” (97) 99140-1443.

*Com informações da assessoria