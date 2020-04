Homem é morto a tiros em comunidade rural de Itacoatiara

A comunidade São Pedro foi palco do homicídio | Foto: Divulgação

Itacoatiara - Moradores de uma comunidade rural do município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus) ficaram assustados ao presenciar a imagem de Wellington Silva, de 27 anos, morto a tiros na região da cabeça. O crime aconteceu na tarde de sábado (19), por volta das 17h30.

Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu quando Wellington estava na casa de um jovem de 24 anos na comunidade São Pedro. Eless discutiram e o autor sacou a arma de fogo e efetuou os disparos.

Após o crime, moradores da área foram até o local do crime e relataram terem visto o suspeito fugindo por uma área de igarapé.

O corpo da vítima foi removido do local e o caso será investigado pela Polícia Civil. Policiais militares do Distrito de Novo Remanso devem ajudar na procura do suspeito.