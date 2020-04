Base utilizada por 'piratas de rio' é desativada em Coari

Local desativado pela PM | Foto: Divulgação

Coari - Ao longo de uma ação deflagrada na última semana, policiais militares do 5° Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari (distante 369 quilômetros em linha reta de Manaus) desativaram uma base que servia como ponto de apoio utilizado por 'piratas de rio' que atuam na localidade. O local é estratégico e está localizado próximo à ilha do Botija e da comunidade do Paricatuba.

Conforme a PM, a polícia foi até o local após receber denúncias anônimas que criminosos estavam planejando crimes no local. Durante a abordagem foi constatado que haviam no interior do abrigo aparelhos de telefone rural - utilizados para repassar informações dos ataques às embarcações.

Além disso, foram apreendidos no local, uma espingarda calibre 20 e cartuchos de calibre 16 e 20 intactos. Já em mochilas deixadas no local, a polícia encontrou documentos em nome de Rosemir Amorim, conhecido como "Mir" ou "Misura", que possui várias passagens pelo crime de tráfico de drogas.

O major Pedro Moreira destacou que os criminosos voltaram para o mesmo local, onde mataram uma mulher que parou no local com o esposo e filho em busca de abrigo durante uma chuva. Os suspeitos também reergueram uma nova casa no lugar de outra que havia sido queimada.

Procedimentos

Todo o material apreendido foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.