Dupla é presa e drogas são apreendidas no município de Ipixuna

Ipixuna (AM)- Dois homens não identificados foram presos no bairro Morro dos Macacos, no município de Ipixuna (localizado a 1.373 km de Manaus). Foram apreendidas com um dos suspeitos, conhecido por vender drogas na região, duas trouxinhas de maconha.

De acordo com os policiais militares, foi perguntado ao homem de quem ele teria comprado as drogas e ele informou que comprou de um suposto traficante.

As drogas estavam alocadas na casa de um dos vizinhos do traficante | Foto: Divulgação

Os policiais militares, de imediato, foram até a residência do suspeito de tráfico e apreenderam 700 gramas de maconha, que estavam alocadas na residência de um vizinho.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos dois e eles foram conduzidos ao 67° DIP de Ipixuna, para os procedimentos legais.