Após denúncia, suspeito é preso com arma em área vermelha de Manaus

Arma apreendida pela equipe da Rocam | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso com arma de fogo após denúncia anônima. A prisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira (20), na rua Boa Sorte, Bairro Presidente Vargas, na Zona Centro Oeste de Manaus.

A Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) atendeu a ocorrência, por volta das 2h, durante patrulhamento de rotina. A denúncia foi feita diretamente à equipe pelo Whatsapp.

Segundo a polícia, a denúncia relatava uma intensa movimentação na rua Boa Sorte e a suspeita de tráfico de drogas. Ao chegar ao local, a equipe abordou alguns suspeitos e os questionou sobre armas e drogas.

Apreensão

Um deles acabou confessando que no quintal de sua casa, nas proximidades de onde estavam, tinha um revólver calibre 38. No local, a polícia encontrou a arma carregada com cinco munições intactas, com a numeração estava raspada.

O local da prisão é considerado pela polícia como área vermelha, devido ao tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado ao 1° Delegacia Integrada de Polícia (DIP), para procedimentos cabíveis.