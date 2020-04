Ações da polícia prendem 16 pessoas em oito municípios no AM

Manaus- Em ações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), desencadeadas em oito municípios do interior do estado, neste fim de semana, 16 pessoas foram presas por tráfico de drogas, roubo, furto, posse de entorpecente, tentativa de homicídio e homicídio.

As ocorrências foram registradas em Guajará, Humaitá, Borba, Benjamin Constant, Maués, Ipixuna, Boa Vista dos Ramos e Urucurituba. Durante as abordagens, quatro adolescentes foram apreendidos por atos infracionais.

Ainda durante as diligências, foram apreendidas duas armas de fogo, sete munições, mais de 700 gramas de entorpecentes, aparelhos celulares, além de uma motocicleta e uma balança de precisão.

Em Humaitá, distante 591 quilômetros da capital amazonense, um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 15 anos foi apreendido após denúncia de roubo. Na ocasião, os militares apreenderam com o adolescente três aparelhos celulares e uma arma de fogo caseira de calibre 22. Com o homem, um celular e uma motocicleta foram apreendidos. Conforme a polícia, as vítimas reconheceram seus objetos, a arma do crime e o veículo utilizado.

Ainda em Humaitá, quatro pessoas foram presas após denúncia de que havia venda de entorpecentes em uma casa. Além do grupo, três adolescentes foram apreendidos no local. Uma porção de cocaína e uma balança de precisão foram encontradas. De acordo com a polícia, a dona do imóvel confessou que a casa era local de venda e consumo de drogas.

*Com informações da assessoria