Dois homens são esfaqueados em Manaus

Os crimes serão investigados pela Polícia Civil | Foto: Divulgação

Manaus - Duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio ocorridas em zonas distintas da capital na noite de domingo (19). Os casos ocorreram na Zona Leste e Sul da capital amazonense. Os dois foram feridos por arma branca.

O primeiro caso aconteceu por volta das 21h30 na rua Fragata, bairro Petrópolis, Zona Sul, quando um homem de 20 anos foi esfaqueado pelo cunhado identificado como Gelialdo Magalhães Lopes, de 28 anos, que foi preso, em flagrante, pelo crime.

Gelialdo foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do Coroado.

Já o segundo caso, ocorreu por volta das 23h50 e teve como vítima um homem de 25 anos que foi atingido com um tiro na região do braço. Ele deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde não quis informar as circunstâncias e autoria do fato.

Os casos deverão ser investigados pela Polícia Civil.