Após tentar assaltar PM, suspeito é morto e comparsa foge do local

Manaus - Um homem foi morto nesta segunda-feira (20), após tentar assaltar um policial militar por volta das 21h30, na Avenida Tefé, bairro Raiz, Zona Sul de Manaus.

Segundo o Delegado, Fabio Silva, dois suspeitos abordaram o PM, na tentativa de assalto. "Os indivíduos abordaram para levar seus pertences, foi quando o policial militar acabou travando luta corporal com os criminosos, ao tentar se defender efetuou alguns disparos, atingindo um dos suspeitos que veio a óbito no local, o outro conseguiu fugir", disse Silva.

De acordo com os registros do Instituto Médico Legal (IML), o rapaz tem entre 25 a 30 anos de idade. No momento do crime, o indivíduo estava trajando uma blusa azul e short azul, o mesmo possui tatuagens escrito "Fé" no pescoço, diamante com asas na garganta e caveira no braço esquerdo.

Os dois homens continuam sem identificação e, ainda conforme as informações do delegado, as buscas estão sendo feitas para tentar encontrar o segundo suspeito nas proximidades do local, pois, os indivíduos já teriam cometidos outros assaltos nas proximidades.