Homens são presos por tráfico de drogas em porto de Manaus

Manaus - Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (20), por suspeita de tráfico de drogas em uma embarcação no Porto do João, localizado na rua Vista Alegre, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Operação Vigia

Segundo o Tenente Marinho da Companhia de Operações Especiais (COE), a denúncia foi efetuada por meio de linha direta na plataforma whatsapp, informando sobre uma suspeita de tráfico de drogas em uma embarcação, no porto do bairro Educandos.

Os policiais ao chegar no local acabaram surpreendendo dois homens, ainda não identificados de 50 e 54 anos, em uma embarcação de nome Voyage VII, que logo se renderam e não houve tentativa de fuga.

"A ação faz parte da ‘Operação Vigia’, que atende denúncia de tráfico de drogas vindo da fronteira. Os indivíduos foram surpreendidos no local com o material em mãos e não reagiram. Realizamos a prisão dos mesmos, encaminhando para a Polícia Civil que segue com as investigações", disse o Tenente.

Material apreendido

Na embarcação foram encontrados uma sacola de mão contendo onze tabletes de material entorpecentes - suspeitas de ser cocaína -, um GPS modelo Spot, dois aparelhos celulares e uma quantia de R$ 537,00 (quinhentos e trinta e sete) reais em espécie.