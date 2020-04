Após cometer assalto, infrator foge e deixa moto para trás em Manaus

Manaus – Um homem não identificado assaltou na manhã de segunda-feira (20), o jovem Gabriel Henrique, 22 anos, em frente a um Pet Shop, localizado na rua Altair Severiano Nunes, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na hora de fugir, o infrator acabou deixando para atrás a motocicleta, em qual cometeu o assalto.

A 23º CICOM foi acionada ao saber que havia um assalto em andamento na região. Chegando ao local, os policias encontraram um cidadão sentado na calçada, levemente lesionado nas pernas e nos braços.

O rapaz foi identificado como Gabriel Henrique, relatando ter sido vítima do assaltante que havia acabou de fugir. A vítima conta que foi surpreendido do lado de fora do Pet Shop e, que reagiu ao assalto travando uma luta corporal com o infrator.

Em seguida, o homem desconhecido fugiu, deixando uma motocicleta de marca Titan 160 preta com placa PHD-7800 e simulacro de arma de fogo que, o mesmo usou durante o assalto. O suspeito levou somente o celular da vítima.

Os policiais apreenderam o material e conduziram a vítima a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos (DERFV) para procedimentos cabíveis. O acusado ainda não foi localizado.